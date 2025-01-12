Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Волтца в інтерв'ю ABC News. Імовірно, в найближчі дні чи тижні відбудеться телефонна розмова між Трампом і Путіним.

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Як Трамп усадить Путіна за стіл перемовин

Конгресмен Майк Волтц заявив, що Трамп готовий піти на певні кроки. Наприклад, зняти обмеження на далекобійну зброю Україні, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.

Про яку саме зброю мовиться, невідомо. Жодних деталей майбутній радник не навів.

Серед інших важелів впливу на Путіна Волтц назвав енергетичні санкції. Якщо їх запровадять, Україна буде сильнішою, а Путін – більш зговірливим.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко позитивно відреагував на такі заяви. На його думку, далекобійна зброя та енергетичні санкції доб'ють путінський режим. Зараз він як колос на глиняних ногах, тобто щось велике, яке водночас легко знищити.

"Зняття обмежень на далекобійну зброю для України, подальше посилення енергетичних санкцій проти Росії. Чудові сигнали зі США – саме це і є глиняними ногами режиму Путіна", – написав він.

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