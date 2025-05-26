Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час дискусії на форумі, організованому телерадіокомпанією WDR.

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Що заявив Мерц про зброю для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США не мають жодних обмежень щодо далекобійності зброї, що ці країни постачають в Україну.

Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яка була поставлена ​​в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає,

– заявив Мерц.

Німецький канцлер пояснив, що це означає, що Україна може зараз оборонятися, наприклад, атакуючи військові об'єкти на території Росії. За словами голови уряду Німеччини, до певного моменту Київ "не міг цього робити".

Окрім того, Фрідріх Мерц заявив, що тепер необхідну забезпечити Україну цією далекобійною зброєю.