Канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійності озброєння, яке постачається Україні, передає 24 Канал.

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Берлін надасть Києву Taurus

Мерц наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Як пише Clash Report, заява очільника німцецького уряду свідчить про те, що Київ, ймовірно, отримає німецькі ракети Taurus.

Очікується, що Німеччина надасть від 100 до 150 крилатих ракет Taurus – аналога британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Нагадаємо, що