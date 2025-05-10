Про це заявили за підсумками зустрічі "коаліції охочих". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, "Радіо Свобода" та hromadske.

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Перемир'я повинно розпочатися 12 травня

За підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві партнери оголосили про ініціативу почати повне припинення вогню з 12 травня без жодних умов щонайменше на 30 днів.

Всеосяжне перемир'я стосується і суші, і повітря, і моря.

У засіданні коаліції взяли участь представники 35 країн, зокрема України, заявив президент Володимир Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також премʼєр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск були присутні особисто, решта країн приєдналися онлайн.

Перед і після засідання його учасники провели телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом. Про це на пресконференції сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, додавши, що "Трамп поділяє нашу ініціативу і підтримує її".

Премʼєр Польщі зазначив, що "вперше ми відчули, що ми говорили одним голосом".

За словами Кіра Стармера, якщо припинення вогню буде дотримано, розпочнуться мирні переговори.

Якщо Росія на перемир'я не погодиться, то ЄС та США накладуть на неї санкції, що вже готуються.

Санкції будуть зараз готуватися і координуватися між американцями і європейцями,

– сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Моніторинг за припиненням вогню, як зазначив Макрон, здійснюватимуть США, але "усі братимуть участь", що дозволить негайно розпочати переговори щодо питання інфраструктури й гарантій безпеки.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну та Росію до прямих переговорів під час візиту до Києва. Він також додав, що якщо Росія не погодиться на це, то сакції, що застосують союзники, будуть значно жорсткіші, аніж раніше.

Додамо, що Кір Стармер зазначив, що санкції проти Росії будуть узгоджені зі США, також Україні допоможуть посилити обороноздатність, поки не примусять Путіна погодитися на вимогу почати переговори. Водночас щодо санкцій президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність їх посилення саме проти російського енергетичного сектору та банківської системи.