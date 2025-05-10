Про це у суботу, 10 травня, під час спільної пресконференції у Києві за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передають кореспонденти 24 Каналу.
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Союзники готові посилити допомогу
Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів,
– заявив Кір Стармер.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення санкцій проти російського енергетичного сектору та банківської системи, у разі відмови Москви йти назустріч у питанні припинення вогню.
Про домовленість стосовно додаткового запровадження санкцій проти Росії сказав і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наголосивши, що ключовим елементом для ефективності цього підходу є узгодженість зі Сполученими Штатами.
У разі порушення 30-денного припинення вогню будуть введені масштабні санкції. Вони вже будуть зараз готуватися та координуватися між американцями та європейцями", – додав французький лідер Еммануель Макрон.
Нагадаємо, лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі закликали Росію до 30-денного припинення вогню під час візиту до Києва. Вони висловили солідарність з Україною та запевнили у збільшенні підтримки під час зустрічі з Зеленським.