Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Реакція Москви на заяви "коаліції охочих"

Так, Дмітрій Медведєв обурений тим, що Макрон, Мерц, Стармер і Туск, мовляв, мали обговорювати у Києві мир, а натомість погрожують Росії. Пропагандисту не подобається, що лідери готові до введення нових санкцій, якщо Москва не погодиться на повне 30-денне перемир'я.

Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи!

– істерить Медведєв.

Водночас речник Кремля Дмітрій Пєсков запевнив, що "загрози нових західних санкцій не лякають Москву". Він додав, що країна вже звикла до подібних заходів тиску і знає, як мінімізувати їхні наслідки.

Зауважимо, що Україна та її союзники висловили готовність до повного безумовного перемир'я на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня. Макрон зазначив, якщо Москва відмовиться від ініціативи, то Європа у координації з США вдадуться до більшого тиску.

Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві лідери Британії, Німеччини, Польщі та Франції і Володимир Зеленський поговорили з Трампом.