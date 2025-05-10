09:46, 10 травня

Повернувшись до Києва, моя перша думка – про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону безпека нашого континенту,

– заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що відповідь на російську агресію має бути колективною. Він зазначив, що сьогодні у нього є три послання.

За словами Макрона, справедливий і тривалий мир має початися з повного і безумовного припинення вогню. Він зазначив, що Україна прийняла цю пропозицію США ще 11 березня. Водночас Росія досі вагається та ставить умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну.

Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск, як європейці і в тісній координації зі Сполученими Штатами. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок,

– наголосив Макрон.

Він зазначив, що головний меседж цієї поїздки європейських лідерів – "ми хочемо миру".

Французький лідер додав, що майбутня мирна угода повинна гарантувати безпеку.

Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, в який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна – це наш горизонт, – резюмував президент Франції.