Заметим, что это также первый официальный визит Мерца в Украину как канцлера Германии. 24 Канал собрал все, что известно о встрече "коалиции решительных" и главные заявления лидеров.
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Макрон прокомментировал свой визит в Украину
Вернувшись в Киев, моя первая мысль – об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что так, на кону безопасность нашего континента,
– заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он добавил, что ответ на российскую агрессию должен быть коллективным. Он отметил, что сегодня у него есть три послания.
По словам Макрона, справедливый и длительный мир должен начаться с полного и безусловного прекращения огня. Он отметил, что Украина приняла это предложение США еще 11 марта. В то же время Россия до сих пор колеблется и ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну.
Если Москва будет продолжать блокирование, мы усилим давление, как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг,
– подчеркнул Макрон.
Он отметил, что главный месседж этой поездки европейских лидеров – "мы хотим мира".
Французский лидер добавил, что будущее мирное соглашение должно гарантировать безопасность.
Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – это наш горизонт, – резюмировал президент Франции.
Как Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибывали в Киев: смотрите видео
Ермак и Сибига рассказали, какие ожидания от сегодняшней встречи "коалиции решительных"
Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности и поддержку Украины,
– заявил глава МИД Андрей Сибига.
В то же время председатель ОП Андрей Ермак отметил, что сегодня будет "много работы и немало тем для обсуждения".
"Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня", – добавил он.
В Киев прибыли Европейские лидеры
Макрон, Мерц и Страмер в Киеве
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев.
На вокзале их встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.