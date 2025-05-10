09:46, 10 мая

Вернувшись в Киев, моя первая мысль – об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что так, на кону безопасность нашего континента,

– заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что ответ на российскую агрессию должен быть коллективным. Он отметил, что сегодня у него есть три послания.

По словам Макрона, справедливый и длительный мир должен начаться с полного и безусловного прекращения огня. Он отметил, что Украина приняла это предложение США еще 11 марта. В то же время Россия до сих пор колеблется и ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну.

Если Москва будет продолжать блокирование, мы усилим давление, как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг,

– подчеркнул Макрон.

Он отметил, что главный месседж этой поездки европейских лидеров – "мы хотим мира".

Французский лидер добавил, что будущее мирное соглашение должно гарантировать безопасность.

Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина – это наш горизонт, – резюмировал президент Франции.