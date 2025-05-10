Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Мерц, Макрон і не тільки: до Києва прямують європейські лідери

Що відомо про візит європейських лідерів до України

Макрон, Стармер, Мерц та Туск прибули до України вранці 10 травня. Їх зустріли голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зауважимо, що у Києві має відбутися низка міжнародних зустрічей у рамках "коаліції охочих".

Також у мережі з'явилися кадри зі спецпоїзда, яким глави чотирьох країн добиралися в Україну. На відео можна побачити, що європейські лідери перебувають в доброму гуморі.

Макрон, Стармер та Мерц у спецпоїзді: дивіться відео

Зауважимо, що у сьогоднішньому саміті "коаліції охочих" також візьме участь прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Щоправда, вона буде присутня через засоби відеозв'язку.