Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до лідерів держав-учасниць Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF).

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Зеленський анонсував нові зустрічі

Президент України заявив, що 10 травня відбудуться зустрічі у межах "коаліції рішучих". Хто саме буде на зустрічі – Зеленський не розкривав. Український гарант лише наголосив, що "коаліція рішучих" є дуже важливою та необхідною для України.

Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи – це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра – зустрічі,

– наголосив Зеленський.

Водночас у КМВА повідомили, що 10 травня у Києві будуть обмеження дорожнього руху у зв'язку з "перебуванням іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам'ятних заходів".

Нагадаємо, що до "коаліції рішучих" складається з трьох десятків держав на чолі з Великою Британією та Францією.

Раніше стало відомо, що у Львові очільники МЗС Євросоюзу та Ради Європи дали старт створенню спеціального трибуналу. Він розглядатиме воєнні злочини Росії проти України.