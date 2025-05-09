Керівник відділу Геополітики на сайті 24 Каналу Емал Набі повідомив, що планується запустити політичний процес створення трибуналу.

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Юридичні формальності будуть узгоджені пізніше. Сьогодні відбулась зустріч очільників МЗС країн Європейського Союзу та засідання Основної групи Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Це стало своєрідною відповіддю України та Європи на візити іноземних делегацій у Москву.

"Відбулося одразу три історичні події: засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС (обговорювали 17-й пакет санкцій проти Росії, оборонну підтримку України і її шлях до Європейського Союзу), підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російський активів (1 мільярд доларів), зустріч коаліції держав зі створення спеціального трибуналу", – розповів Емал Набі.