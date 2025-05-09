10:58, 9 травня

Це перший візит нового міністра до України. е ввечері 8 травня він опублікував у своєму X коротке відео про те, що приїхав в Україну.

У коментарі журналістам він зазначив, що Німеччина і надалі буде серед країн, які найбільше підтримують Україну, і "чітко покаже це найближчими днями".

Він додав, що поцікавиться, якими є актуальні потреби України зараз

Ми продовжимо робити те, що необхідно, і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, доки Росія зрозуміє, що ця війна має закінчитись, що їм потрібно сідати за стіл переговорів і що потрібно (…) дотримуватися припинення вогню,

– сказав Вадефуль.