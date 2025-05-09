10:58, 9 мая

Это первый визит нового министра в Украину. е вечером 8 мая он опубликовал в своем X короткое видео о том, что приехал в Украину.

В комментарии журналистам он отметил, что Германия и в дальнейшем будет среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и "четко покажет это в ближайшие дни".

Он добавил, что поинтересуется, каковы актуальные потребности Украины сейчас

Мы продолжим делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько будет нужно, пока Россия поймет, что эта война должна закончиться, что им нужно садиться за стол переговоров и что нужно (...) соблюдать прекращение огня,

– сказал Вадефуль.