Російські активи – на зброю Україні

Відповідну заяву підписали у Львові під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ, передає 24 Канал.

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Як підкреслили в МЗС України, ці кошти стануть черговим кроком у військовій підтримці з боку ЄС, який від початку вторгнення активно допомагає Україні зброєю та обладнанням.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що мільярд євро від заморожених російських активів буде спрямовано на закупівлю озброєння саме в українських виробників.

Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння в українських виробників. Очікуємо на швидку імплементацію, щоб українські захисники на передовій отримали вироблену зброю вже в найближчі місяці,

– заявив Сибіга.

Документ про наміри підписали у Львові: висока представниця ЄС Кая Каллас, міністри Данії, Франції та Італії.

До слова! Під час візиту до Львова прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з Каєю Каллас ключові питання оборони та ситуацію на фронті.