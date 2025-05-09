Фінляндія пропонує ввести мита на російський імпорт

Зокрема Європейська комісія "має повний мандат на це", пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. Згідно з її слів, цей крок не потребуватиме одностайності всіх держав-членів.

Якщо в майбутньому деякі санкції втратять ефективність або станеться щось інше, ми все одно матимемо цей тариф,

– сказала Валтонен.

Як з'явилася подібна пропозиція? Пропозиція з’явилася на тлі потенційного нового протистояння ЄС з Угорщиною щодо продовження дії тарифів. Серед цих заходів – замороження майже 200 мільярдів євро (227 мільярдів доларів) активів Центрального банку Росії, а також санкційні списки сотень осіб, суден і компаній, які допомагали Москві у війні.

Зауважте! Санкції ЄС повинні переглядатися та затверджуватися кожні шість місяців за підтримки всіх 27 держав-членів. Однак Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на ці заходи, але зрештою відступала після отримання певних поступок, часто не пов’язаних із предметом санкцій.