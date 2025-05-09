Санкції Великої Британії

Про пакет санкцій прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив під час саміту Об’єднаних експедиційних сил, повідомляє 24 Канал з посиланням на британський уряд.

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Основний пакет санкцій буде націлений на "тіньовий флот", що перевозить російську нафту. Це 100 суден, які з початку 2024 року перевезли російської нафти на більш як 24 мільярди доларів.

Діяльність флоту становить загрозу для критичної національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону. Очікують, що захист підводної інфраструктури від інцидентів стане ключовою частиною обговорень лідерів на саміті Об’єднаних експедиційних сил в Осло 9 травня.

Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії неможливо недооцінити, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб знищити її "тіньовий флот", позбавити її військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, на яку ми покладаємось у повсякденному житті,

– каже Кір Стармер.

Втрати Росії

Нині відомо, що завдяки санкціям доходи Росії від видобутку нафти та газу падають з 2022 року й втратили понад третину своєї вартості за три роки. Санкції та витрати на повномасштабну війну також спричиняють спад російської економіки – інфляція зростає, а витрати Кремля на оборону та безпеку стрімко зростають.

Також британський уряд повідомляє, що лідери JEF 9 травня оголосять про розширене партнерство з Україною.