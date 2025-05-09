Податкові зобов'язання ФОП

І якщо ви працюєте як ФОП або лише плануєте відкриття, варто знати: скільки податків ви реально заплатите, залежить від вашої групи, доходів і форми обліку. Детальніше розповідає 24 Канал.

Дивіться також Нові рахунки для сплати податків 2025: перелік реквізитів в областях

Після воєнних пільг підприємці знову повертаються до стандартних податкових зобов'язань. З січня 2025 року – нові правила для єдиного внеску, військовий збір, оновлена база для обчислення мінімальних платежів.

Які є групи ФОПів у 2025

Перша група

Працюють з населенням, без найманих працівників.

Ліміт доходу – до 1 336 000 гривень/рік (167 МЗП).

Сплачують:

Єдиний податок: 302,80 гривень на місяць (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року, який становить 3028 гривень).

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): 1760 гривень на місяць (22% від мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2025 року становить 8000 гривень).

Військовий збір: 800 гривень на місяць (10% від мінімальної заробітної плати).

Друга група

Можна мати працівників (до 10 людей).

Ліміт доходу – до 6 672 000 гривень/рік (834 МЗП).

Сплачують:

Єдиний податок: 1600 гривень на місяць (20% від мінімальної заробітної плати).

ЄСВ: 1760 гривень на місяць.

Військовий збір: 800 гривень на місяць.

Третя група

Без обмежень за кількістю працівників.

Ліміт – до 9 336 000 гривень/рік (1167 розмірів МЗП)

Сплачують:

Єдиний податок: 5% від доходу або 3% від доходу + ПДВ.

ЄСВ: 1760 гривень на місяць.

Військовий збір: 1% від доходу.

Що змінилося у 2025

Як ми уже зазначали вище, ЄСВ знову обов'язковий для всіх груп, навіть якщо немає фактичної діяльності.

Військовий збір для 1-2 груп став фіксованим – 800 гривень/місяць незалежно від доходу.

Податкова навантаженість зросла, і ФОПи, які не працюють, масово закриваються (у січні-квітні 2025 закрилось на 38 тисяч ФОПів більше, ніж відкрились).

Податкові перевірки теж посилили – автоматизовані алгоритми аналізують звіти, ризики й наявність діяльності.

Чи вигідно бути ФОПом у 2025

Попри зростання фіксованих витрат, статус ФОПа залишається гнучким і зручним для:

фрилансерів, айтішників, консультантів;

малого сімейного бізнесу;

тих, хто працює з кількома клієнтами на постійній основі.

Водночас, якщо діяльність нестабільна або немає обороту, ФОП може створювати фіксовані витрати без прибутку.