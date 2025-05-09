Налоговые обязательства ФЛП

И если вы работаете как ФЛП или только планируете открытие, стоит знать: сколько налогов вы реально заплатите, зависит от вашей группы, доходов и формы учета. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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После военных льгот предприниматели снова возвращаются к стандартным налоговым обязательствам. С января 2025 года – новые правила для единого взноса, военный сбор, обновленная база для исчисления минимальных платежей.

Какие есть группы ФЛП в 2025 году

Первая группа

Работают с населением, без наемных работников.

Лимит дохода – до 1 336 000 гривен/год (167 МЗП).

Уплачивают:

Единый налог: 302,80 гривен в месяц (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года, который составляет 3028 гривен).

Единый социальный взнос (ЕСВ): 1760 гривен в месяц (22% от минимальной заработной платы, которая с 1 января 2025 года составляет 8000 гривен).

Военный сбор: 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы).

Вторая группа

Можно иметь работников (до 10 человек).

Лимит дохода – до 6 672 000 гривен/год (834 МЗП).

Уплачивают:

Единый налог: 1600 гривен в месяц (20% от минимальной заработной платы).

ЕСВ: 1760 гривен в месяц.

Военный сбор: 800 гривен в месяц.

Третья группа

Без ограничений по количеству работников.

Лимит – до 9 336 000 гривен/год (1167 размеров МЗП)

Уплачивают:

Единый налог: 5% от дохода или 3% от дохода + НДС.

ЕСВ: 1760 гривен в месяц.

Военный сбор: 1% от дохода.

Что изменилось в 2025 году

Как мы уже отмечали выше, ЕСВ снова обязателен для всех групп, даже если нет фактической деятельности.

Военный сбор для 1-2 групп стал фиксированным – 800 гривен/месяц независимо от дохода.

Налоговая нагруженность выросла, и ФОПы, которые не работают, массово закрываются (в январе-апреле 2025 закрылось на 38 тысяч ФЛП больше, чем открылись).

Налоговые проверки тоже усилили – автоматизированные алгоритмы анализируют отчеты, риски и наличие деятельности.

Выгодно ли быть ФЛП в 2025 году

Несмотря на рост фиксированных расходов, статус ФЛП остается гибким и удобным для:

фрилансеров, айтишников, консультантов;

малого семейного бизнеса;

тех, кто работает с несколькими клиентами на постоянной основе.

В то же время, если деятельность нестабильна или нет оборота, ФЛП может создавать фиксированные расходы без прибыли.