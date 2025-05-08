Украинцы чаще закрывали ФЛП

Такие данные приводит аналитическая платформа Опендатабот, информирует 24 Канал. Разница между открытиями и закрытиями бизнесов составила минус 37 967 предпринимателей.

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Для сравнения, за первые 4 месяца 2024 года ситуация была противоположной – тогда открытий было больше на 7166.

Какие сферы самые популярные

Самой популярной сферой для старта собственного дела остается розничная торговля – ее выбрало 25% новых предпринимателей (20 763 ФЛП). Далее следуют ИТ и программный консалтинг – 7 129 ФЛП, а третье место заняла оптовая торговля – 6 216.

"В этом году женщины оказались активнее – 61% новых ФЛП были зарегистрированы именно женщинами", – говорится в сообщении.

Причины закрытия

Как пояснил председатель Комитета ВР по финансам Даниил Гетманцев, резкий скачок в закрытиях связан с возвращением обязательной уплаты ЕСВ для предпринимателей 1-й и 2-й группы.

Справочно. С 1 января 2025 года им пришлось снова платить единый соцвзнос и военный сбор – независимо от фактической деятельности.

Впрочем, с марта тенденция изменилась – количество открытых ФЛП начало снова превышать количество тех, что закрылись. В первую неделю мая зафиксирован рекорд этого года – 7 014 новых регистраций.