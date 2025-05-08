Українці частіше закривали ФОП

Такі дані наводить аналітична платформа Опендатабот, інформує 24 Канал. Різниця між відкриттями та закриттями бізнесів склала мінус 37 967 підприємців.

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Для порівняння, за перші 4 місяці 2024 року ситуація була протилежною – тоді відкриттів було більше на 7166.

Які сфери найпопулярніші

Найпопулярнішою сферою для старту власної справи залишається роздрібна торгівля – її обрало 25% нових підприємців (20 763 ФОПи). Далі йдуть ІТ та програмний консалтинг – 7 129 ФОПів, а третє місце посіла оптова торгівля – 6 216.

"Цьогоріч жінки виявилися активнішими – 61% нових ФОПів були зареєстровані саме жінками", – ідеться у повідомленні.

Причини закриття

Як пояснив голова Комітету ВР з фінансів Данило Гетманцев, різкий стрибок у закриттях пов'язаний із поверненням обов'язкової сплати ЄСВ для підприємців 1-ї та 2-ї групи.

Довідково. З 1 січня 2025 року їм довелося знову платити єдиний соцвнесок і військовий збір – незалежно від фактичної діяльності.

Втім, із березня тенденція змінилася – кількість відкритих ФОПів почала знову перевищувати кількість тих, що закрилися. У перший тиждень травня зафіксовано рекорд цього року – 7 014 нових реєстрацій.