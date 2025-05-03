Нова форма
Тепер ФОП можуть звітувати з урахуванням сплати військового збору, швидко й зручно, повідомили у "Дії", передає 24 Канал.
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"Тепер подавайте декларацію та звітуйте про військовий збір у кілька кліків", – ідеться у повідомленні.
Раніше, з 1 квітня, подання декларацій було тимчасово призупинено через оновлення форм звітності.
Подання декларації
Хто має подавати декларацію:
- фізособи з доходами від підприємницької чи незалежної професійної діяльності;
- іноземці, які стали податковими резидентами України;
- громадяни, які виїжджають за кордон на постійне проживання;
- інші категорії, визначені Податковим кодексом.
Зауважте. Після подання декларації податкова перевіряє дані впродовж 30 днів. Якщо заборгованості немає – платник отримує відповідну довідку.