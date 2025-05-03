Нова форма

Тепер ФОП можуть звітувати з урахуванням сплати військового збору, швидко й зручно, повідомили у "Дії", передає 24 Канал.

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"Тепер подавайте декларацію та звітуйте про військовий збір у кілька кліків", – ідеться у повідомленні.

Раніше, з 1 квітня, подання декларацій було тимчасово призупинено через оновлення форм звітності.

Подання декларації

Хто має подавати декларацію:

фізособи з доходами від підприємницької чи незалежної професійної діяльності;

іноземці, які стали податковими резидентами України;

громадяни, які виїжджають за кордон на постійне проживання;

інші категорії, визначені Податковим кодексом.

Зауважте. Після подання декларації податкова перевіряє дані впродовж 30 днів. Якщо заборгованості немає – платник отримує відповідну довідку.