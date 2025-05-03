Новая форма
Теперь ФЛП могут отчитываться с учетом уплаты военного сбора, быстро и удобно, сообщили в "Дії", передает 24 Канал.
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"Теперь подавайте декларацию и отчитывайтесь о военном сборе в несколько кликов", – говорится в сообщении.
Ранее, с 1 апреля, подача деклараций была временно приостановлена из-за обновления форм отчетности.
Подача декларации
Кто должен подавать декларацию:
- физлица с доходами от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;
- иностранцы, которые стали налоговыми резидентами Украины;
- граждане, которые выезжают за границу на постоянное проживание;
- другие категории, определенные Налоговым кодексом.
Обратите внимание. После подачи декларации налоговая проверяет данные в течение 30 дней. Если задолженности нет – плательщик получает соответствующую справку.