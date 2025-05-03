Новая форма

Теперь ФЛП могут отчитываться с учетом уплаты военного сбора, быстро и удобно, сообщили в "Дії", передает 24 Канал.

Смотрите также До 100% от дохода – ФЛП могут получить больничные

"Теперь подавайте декларацию и отчитывайтесь о военном сборе в несколько кликов", – говорится в сообщении.

Ранее, с 1 апреля, подача деклараций была временно приостановлена из-за обновления форм отчетности.

Подача декларации

Кто должен подавать декларацию:

физлица с доходами от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

иностранцы, которые стали налоговыми резидентами Украины;

граждане, которые выезжают за границу на постоянное проживание;

другие категории, определенные Налоговым кодексом.

Обратите внимание. После подачи декларации налоговая проверяет данные в течение 30 дней. Если задолженности нет – плательщик получает соответствующую справку.