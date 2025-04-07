Кто может получить больничные выплаты

ФЛП, в отличие от наемных работников, не получают компенсацию от работодателя, однако имеют возможность оформить выплаты через Фонд социального страхования (ФСС), информирует 24 Канал со ссылкой на РБК.

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По словам адвоката Елены Воронковой, для этого предприниматель должен:

платить ЕСВ без задолженностей;

принимать добровольное участие в общеобязательном социальном страховании;

подать налоговую декларацию и уплатить ЕСВ за последние два месяца.

Важно. Чтобы получить выплату, ФЛП необходимо предоставить в ФСС листок нетрудоспособности, заявление, паспорт, идентификационный код и справку об уплате ЕСВ.

Как рассчитывается выплата

Размер пособия зависит от дохода, страхового стажа и рассчитывается за последние 12 месяцев:

Формула расчета среднедневного дохода:

Среднедневной размер выплаты = Общий доход ÷ Количество календарных дней в расчетном периоде

Уровень компенсации зависит от страхового стажа:

50% – до 3 лет

60% – от 3 до 5 лет

70% – от 5 до 8 лет

100% – свыше 8 лет

Выплаты осуществляются с шестого дня болезни за счет Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а первые пять дней ФЛП оплачивает самостоятельно.