Сколько денег выделили на кредиты
Об этом сообщило Министерство финансов, информирует 24 Канал. При этом указано, что с начала 2025 года по этой программе уже выдано 6 002 кредита на 18,6 миллиардов гривен.
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В общем, с начала действия военного положения предприниматели получили 75 637 кредитов на сумму 295 миллиардов гривен, из которых:
- 38,21 миллиард гривен – на инвестиционные цели;
- 72,4 миллиарда гривен – на финансирование оборотного капитала;
- 45,04 миллиарда гривен – для сельскохозяйственных производителей;
- 34,84 миллиарда гривен – на переработку агропродукции;
- 2,15 миллиардов гривен – на энергосервисные проекты;
- 57,31 миллиард гривен – на антивоенные мероприятия;
- 31,43 миллиарда гривен – на кредитование бизнеса в зонах высокого военного риска.
Со старта программы подписано 110 459 кредитных договоров на общую сумму 384,6 миллиардов гривен.