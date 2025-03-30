Могут ли украинцы не возвращать кредитный лимит

Если же человек проигнорирует свой долг, то это может иметь негативные последствия, о чем рассказали эксперты для 24 Канала.

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Адвокат Анна Даниэль отметила, что задолженность по кредитному лимиту в банке обязательно должна быть возвращена, иначе банк может принять ряд мер для взыскания долга. Согласно ее словам, к должнику могут применяться различные финансовые и правовые санкции.

Эксперт привела пример одного из судебных решений, где суд признал, что паспорт потребительского кредита не является документом о согласовании условий кредитования. Поэтому отказал в удовлетворении иска из-за отсутствия надлежащих доказательств.

Адвокат Алексей Бебель также подтвердил, что если кредитные деньги использовать и не вернуть, то банк может обратиться в суд. Тогда эти средства он взыщет через исполнительную службу.

Поэтому если человек не хочет иметь кредитные деньги, то ему достаточно обратиться в банк и требовать убрать этот "лимит". Во всех случаях банк это сделает, хоть и будут отказывать. Ведь кредиты – это возможность дохода в виде процентов и заинтересованность в них есть,

– объяснил Бебель.

Анна Даниэль также назвала несколько ситуаций, когда украинцы могут пытаться избегать возврата кредитного лимита:

Изменение места жительства: так некоторые лица могут менять собственный адрес или избегать любой коммуникации с банком.

так некоторые лица могут менять собственный адрес или избегать любой коммуникации с банком. Избегание выполнения судебных решений: когда гражданин или гражданка никак не реагирует на исковые требования, не появляется на судебные заседания, то это существенно затягивает процесс взыскания долга.

когда гражданин или гражданка никак не реагирует на исковые требования, не появляется на судебные заседания, то это существенно затягивает процесс взыскания долга. Признание неплатежеспособности: иногда человек может объявить себя банкротом, чтобы избежать части обязательств.

Обратите внимание! Последний вариант возможен не всегда, а только при определенных условиях.