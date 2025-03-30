Могут ли украинцы не возвращать кредитный лимит
Если же человек проигнорирует свой долг, то это может иметь негативные последствия, о чем рассказали эксперты для 24 Канала.
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Адвокат Анна Даниэль отметила, что задолженность по кредитному лимиту в банке обязательно должна быть возвращена, иначе банк может принять ряд мер для взыскания долга. Согласно ее словам, к должнику могут применяться различные финансовые и правовые санкции.
Эксперт привела пример одного из судебных решений, где суд признал, что паспорт потребительского кредита не является документом о согласовании условий кредитования. Поэтому отказал в удовлетворении иска из-за отсутствия надлежащих доказательств.
Адвокат Алексей Бебель также подтвердил, что если кредитные деньги использовать и не вернуть, то банк может обратиться в суд. Тогда эти средства он взыщет через исполнительную службу.
Поэтому если человек не хочет иметь кредитные деньги, то ему достаточно обратиться в банк и требовать убрать этот "лимит". Во всех случаях банк это сделает, хоть и будут отказывать. Ведь кредиты – это возможность дохода в виде процентов и заинтересованность в них есть,
– объяснил Бебель.
Анна Даниэль также назвала несколько ситуаций, когда украинцы могут пытаться избегать возврата кредитного лимита:
- Изменение места жительства: так некоторые лица могут менять собственный адрес или избегать любой коммуникации с банком.
- Избегание выполнения судебных решений: когда гражданин или гражданка никак не реагирует на исковые требования, не появляется на судебные заседания, то это существенно затягивает процесс взыскания долга.
- Признание неплатежеспособности: иногда человек может объявить себя банкротом, чтобы избежать части обязательств.
Обратите внимание! Последний вариант возможен не всегда, а только при определенных условиях.