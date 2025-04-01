Какой дефицит российского бюджета

Как сообщают российские СМИ, Минфин России ожидал, что в январе-феврале дефицит российского бюджета составит 2,7 триллиона рублей. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 32 миллиарда долларов.

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Однако в результате дефицит за этот период составил – 3,8 триллиона рублей. То есть, это примерно 45 миллиардов долларов. Соответственно разница между ожидаемым и полученным дефицитом составила аж 1,1 триллиона рублей (13,02 миллиарда долларов).

Данные российского казначейства свидетельствуют, что за первые 2 месяцев 2025 года общий доход составил – 3,92 триллиона рублей. А вот Минфин оценивает его в 5,34 триллиона рублей

Информация о расходах также расходится:

казначейство их оценивает в 7,76 триллиона рублей;

а вот Минфин считает, что расходы должны были бы составить – 8,05 триллиона рублей.

Вероятно, расхождение между сведениями казначейства и Минфина в исполнении бюджета возникло из-за меньшего объема дохода (именно по данным казначейства) на 1,42 триллиона рублей.

Обратите внимание! Минфин России, в свою очередь, указывал на то, что его прогнозы опираются на платежи, которые поступили на единый налоговый счет и отнесены к соответствующим доходам федерального бюджета именно по состоянию на 1 марта.