Кому в апреле повысят пенсионные выплаты

Пенсионеры, которые продолжают работать

Как сообщают в ПФУ, передает 24 Канал, некоторым пенсионерам с 1 апреля пересчитают автоматически пенсию. Речь идет о тех, кто продолжает работать.

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Таким образом, перерасчет произойдет для таких граждан:

для тех, кто после назначения или предыдущего перерасчета пенсии до сих пор работает и по состоянию на 1 марта набрал 24 месяца страхового стажа,

или для тех, кто отработал менее 24 месяцев, однако после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло 2 года.

Как объясняют в Фонде, для тех, кто на 1 марта не имеет 24 месяца страхового стажа, перерасчет будет осуществляться с учетом страхового стажа.

Однако на него могут не рассчитывать такие пенсионеры, которым пенсия была назначена за выслугу лет и которые не достигли 60 лет.

Обратите внимание! В этом году перерасчет пенсии работающим пенсионерам будет происходить для тех, кому она была назначена или пересчитана в 2023 году. Пенсионеры получат увеличенные размеры выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля, ориентировочно в июне.

Пенсионеры, которым исполнилось 70 и более лет

Кроме повышения выплат для пенсионеров, которые работают, для некоторой категории пенсионеров также предусмотрены надбавки. Это будет касаться тех, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

Сейчас возрастная надбавка выплачивается в размерах:

300 гривен – это для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста,

– это для лиц, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста, до 456 гривен – это для лиц, которым 75 лет, до достижения 80-летнего возраста,

– это для лиц, которым 75 лет, до достижения 80-летнего возраста, до 570 гривен – это для тех, кому исполнилось 80 и более лет.

Будут ли действовать лимиты на переводы с карты

Как сообщает НБУ, действие лимитов на переводы с банковских карт, которые были введены в прошлом году, завершается. Таким образом, в апреле переводить с карты можно будет более 150 тысяч гривен.

В октябре 2024 года НБУ ввел ограничения на исходящие переводы с банковских карт (p2p).

Лимит был установлен на уровне 150 тысяч гривен в месяц, касалось это всех счетов клиента в пределах одного банка.

Регулятор объяснил, что такие меры являются проявлением борьбы с дропами (это клиенты банков, которые предоставляют свои счета для незаконных операций другими лицами).

Как будут определяться курсы валют к гривне

Нацбанк Украины вводит с конца марта новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно. Кроме того, это отменяет перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Известно, что в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Периодичность установления официального курса гривны к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Речь идет о таких валютах: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малайзийский ринггит, саудовский риял, сербский динар, така и тунисский динар.

Не будет рассчитываться официальный курс гривны к таким валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум.

Продолжили ли выплаты для лиц ВПЛ

В Украине продолжают выплачивать помощь от государства для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Еще 1 марта для таких лиц было проведено автоматическое переназначение выплат, сообщают в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Впрочем, стоит добавить, что выплаты продлили только на следующие 6 месяцев при условии, что лицо соответствует всем критериям. Например, если украинец со статусом ВПЛ находится за границей более 30 дней или же ему удалось приобрести жилье, или существенно вырос доход, то выплаты от государства прекращаются.

Известно, что сейчас выплаты для ВПЛ составляют:

для взрослых – по 2 000 гривен,

для лиц с инвалидностью – по 3 000 гривен.

Также в Украине продлили подачу сообщений и заявлений на получение компенсации за бесплатное размещение ВПЛ. Таким образом, компенсация может автоматически продлиться на следующие 6 месяцев после проведения проверки. За одного человека ВПЛ владельцам жилья выплачивается 450 гривен.

Обратите внимание! В компенсации могут отказать, если установлены родственные связи между владельцем жилья с ВПЛ, более месяца перемещенные лица не проживают в помещении, по которому предоставляется компенсация или же установлен факт относительно ложной информации.

Жилищные субсидии в апреле

До конца апреля в предоставлении субсидий для украинцев почти ничего не изменится. Но в соответствии с постановлением №303, назначенная субсидия на наем жилья не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи, а вот алименты наоборот учитываются.

Напоминаем! Субсидия на отопительный сезон назначается с 1 октября по 30 апреля. Таким образом, по истечении этого срока некоторым гражданам придется подавать заявление на переназначение выплат. Речь идет как о семьях с ВПЛ, так и о семьях, где проживает меньше человек, чем зарегистрировано.

Кроме того, денежное обеспечение военнослужащих при назначении жилищной субсидии учитывается в размере, что остается после уплаты военного сбора.

Как рассчитывается субсидия Размер субсидии зависит от дохода домохозяйства, который исчисляется с учетом заработной платы после уплаты как налога на доходы физических лиц, так и военного сбора. Для каждого домохозяйства этот размер рассчитывается индивидуально.

Как изменятся акцизные налоги на сигареты и спирт

В конце марта президент Украины подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия. Дело в том, что с 1 апреля к минимальному акцизному налоговому обязательству применяется коэффициент 1,1.

У Государственной налоговой службе отмечают, что такой коэффициент применяется на всех производителей и импортеров табачных изделий по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром).

Важно! Стоимость сигарет в Украине при таких условиях будет расти. Есть прогнозы, что цена может повыситься на 35%.

С апреля также производители спирта и биоэтанола должны определять налоговые обязательства по акцизному налогу с учетом гарантированного налогового обязательства (ГНО).

Первый отчетный период в мае 2025 года. А декларацию по акцизному налогу нужно подать до июня 2025 года. В то же время требования по ГНО не распространяются на субъектов, которые имеют лицензию на производство биоэтанола.

Больничные будут оплачиваться по-новому

С 4 апреля застрахованным лицам, в том числе тем, которые осуществляют предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора, предоставляется пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по основному месту работы или по месту работы по совместительству.

Несмотря на то, что норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года, пока не предусмотрено ограничений по количеству мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получать страховые выплаты.

За первые 5 дней после несчастного случая страхователь выплачивает пострадавшему дни временной нетрудоспособности за собственные средства.

С 6 дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется ПФУ.

Размер выплаты – 100% средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

Кто в апреле останется без отсрочки

С апреля те граждане, которые не выполнили необходимые условия для получения отсрочки могут остаться без брони. Речь идет о тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) или нарушил правила воинского учета.

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Кроме того, с 1 апреля потеряют отсрочку военнообязанные, которых не перебронировали работодатели. Дело в том, что до 31 марта предприятия должны были подтвердить статус критичности.

Новая отсрочка

В конце марта в Минобороны сообщили о новых типах отсрочек в "Резерве+". Поэтому там появились отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Оформить запрос на отсрочку можно следующим образом:

на главном экране программы "Резерв+" нужно нажать на три точки;

выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию;

военнообязанный получит сообщение в "Резерв+" с ответом на запрос.

Как изменятся зарплаты госслужащих

В законопроекте №8222, за который недавно проголосовали депутаты, предусматривается повышение зарплат и премий госслужащих.

В тексте прописано, что минимальный оклад чиновников составит 2,5 прожиточных минимума, что в 2025 году составляет 7 570 гривен. А для работников ограничили начисление премий – не более 30% их годового фонда дохода.

Важно! Запланированы изменения в классификации должностей/окладов, которые заработают в два этапа. С 1 января 2026 года зарплата руководителей на общегосударственном уровне не сможет превышать 15 окладов служащих, которые работают на уровне районов или городов.

Какими будут цены на воду, свет и газ

Тариф на газ

По крайней мере до 30 апреля 2025 года "Нафтогаз" будет оставлять цену за кубометр газа на уровне 7,96 гривны. В то же время другие газоснабжающие компании держат цены на уровне от 7,79 гривны до 9,99 гривны за кубометр. В апреле повышение цен на газ не планируется.

Тарифы на электроэнергию

За свет украинцы будут продолжать платить без изменений как минимум до мая этого года, ведь мораторий на тарифы на электроэнергию продолжается. Сейчас за киловатт-час потребители отдают 4,32 гривны.

Владельцы двухзонных счетчиков также платят такую цену за свет, но в период с 23:00 по 07:00 для них стоимость электроэнергии составляет 2,16 гривны за киловатт-час.

До 30 апреля для владельцев домов и квартир с электроотоплением действует льготный тариф, где за киловатт-час они платят 2,64 гривны, если используют в месяц до 2 000 киловатт, а 4,32 гривны за киловатт-час – если более 2 000 киловатт в месяц.

Цены на воду

В Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), не планируют с апреля повышать тарифы на водоснабжение и водоотведение.

В то же время есть регионы и города, которые не подчиняются решениям НКРЭКУ и могут самостоятельно регулировать тарифы на воду. Поэтому в таких случаях возможны изменения стоимости.

До какого числа можно зарегистрироваться на НМТ-2025

Конечный срок регистрации на Национальный мультипредметный тест (НМТ) для выпускников школ – 3 апреля. Кроме того, до 8 апреля подростки смогут даже изменить предмет экзамена или населенный пункт, где он будет проходить – как в Украине, так и за рубежом.

В общем, основная сессия тестирования будет проходить с 14 мая по 25 июня этого года.

Обратите внимание! В 2025 году Пасха для христиан восточного и западного обрядов совпадает – 20 апреля, что приходится на воскресенье. Следующий день после Пасхи, который традиционно приходится на понедельник, из-за военного положения в Украине не будет дополнительным выходным. Однако частные компании могут по своему усмотрению предоставлять работникам свободный от работы день 21 апреля.