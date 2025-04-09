Почему ЕС вводит пошлины

Эти тарифы будут нацелены на политически чувствительные американские штаты. Пошлины, в частности, будут касаться таких продуктов, как соевые бобы, мотоциклы, алмазы, сельскохозяйственная продукция, птица, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Стоит заметить, что ЕС начал борьбу с американскими тарифами еще в далеком 2018 году, когда был первый срок президентства Трампа.

Тогда США ударили пошлинами почти на 7 миллиардов долларов экспорта европейской стали и алюминия, ссылаясь на беспокойство национальной безопасностью. В то время официальные лица в Брюсселе высмеивали мнение о том, что ЕС представляет такую угрозу,

– говорится в сообщении Bloomberg.

В тот период Трамп утвердил такие тарифы: