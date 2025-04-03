Что известно о новых пошлинах

Пошлины на автомобили и грузовики будут действовать именно с 3 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Тарифы на автозапчасти будут введены уже с 3 мая.

Как сообщает Федеральный реестр, Министерство торговли получило поручение от Белого дома – создать процедуру для добавления новых деталей в список. Речь идет об учете рекомендаций от американских производителей. На разработку процедуры Минторговли имеет 90 дней.

В нынешний список входит много разновидностей автозапчастей, в частности:

трансмиссии;

двигатели;

электрические компоненты и так далее.

Заметьте! Импортеры имеют право платить пошлину 25% только на долю заказа, что не произведена в Америке за транспортные средства, которые соответствуют правилам происхождения в рамках торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (речь идет о USMCA).