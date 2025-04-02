Детали передает 24 Канал со ссылкой на речь Трампа.

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Какие пошлины вводит Трамп против разных стран

США вводят 25-процентную пошлину на все автомобили иностранного производства пошлину на все автомобили иностранного производства. Решение вступит в силу в полночь 3 апреля.

Это один из важнейших дней в американской истории, это наша Декларация экономической независимости. Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, когда другие страны становились богатыми и могущественными. Но теперь пришло наше время процветать. Через несколько минут я подпишу исторический указ о введении взаимных тарифов,

– заявил президент США.

По его словам, иностранные страны "наконец-то должны будут заплатить за привилегию доступа к нашему рынку – крупнейшего рынка в мире.

Трамп уверен, что его решения позволят вернуть рабочие места и заводы, а еще снизить цены для потребителей. Ведь средства, полученные от пошлин, будут направлены на снижение налогов и погашение внешнего долга.

"Золотой век Америки возвращается", – уверяет лидер США.

Трамп объявил, что он введет 10-процентную пошлину на импорт из всех стран мира и введет дополнительные индивидуальные пошлины примерно для 60 стран, которые, по мнению его администрации, имеют наиболее несправедливые торговые отношения с США,

– уточнил нардеп Ярослав Железняк.

Важно, что для Украины тоже будет пошлина размером в 10%, как и для других стран.