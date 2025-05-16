Мерц рассказал о конфискации замороженных российских активов для Украины
Канцлер заявил, что лидеры Европы готовы "использовать все возможности", чтобы принудить Кремль к миру и поддержать Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Zeit.
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Мерц сообщил, что сейчас обсуждаются:
- дальнейшие санкции в энергетическом секторе;
- банковские ограничения;
- дополнительные шаги в отношении активов;
- санкции против отдельных лиц.
Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами,
– сказал Фридрих Мерц.
Согласно его словам, речь идет в том числе и об обсуждении и возможности использования замороженных российских активов в пользу Украины.
Если найдем законный способ мобилизовать эти средства, мы это сделаем,
– заверил канцлер Ниццы.
Обратите внимание! В то же время он пояснил, что следует учитывать риски, которые такой шаг может иметь для европейского финансового рынка.