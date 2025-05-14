Почему ЕС не конфискует замороженные активы России

Причину невозможности конфискации активов России назвал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает 24 Канал со ссылкой TF1.

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У нас нет "правовой базы" для использования этих активов,

– сказал Макрон журналистам.

В то же время он заявил, что в будущем "важно не дать России их вернуть в случае распада общего на Западе санкционного режима".

Что известно о ситуации с замороженными активами

У западных инвесторов заблокированы в России активы на десятки миллиардов. Евросоюз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы Центробанка. Это был самый большой санкционный удар ЕС по России.

Euroclear удерживает большинство этих активов – более 180 миллиардов евро. Возвращение этих средств является приоритетным для Москвы и стало причиной около 100 судебных исков против компании.

В прошлом году Россия предупредила, что отреагирует, если ее активы будут конфискованы для Украины. В этом году она внесла изменения в законодательство, чтобы иметь возможность действовать в ответ. За последние месяцы Россия конфисковала 3 миллиарда евро наличности, которые Euroclear хранила в депозитарии в России, чтобы компенсировать потери своих инвесторов, пострадавших от западных санкций.

Сейчас ЕС пообещал направить 1 миллиард евро из прибыли замороженных российских активов на закупку оружия у украинских производителей.

Кроме того, в начале апреля посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявляла, что Евросоюз ожидает второй транш доходов от замороженных российских активов – в размере 2,1 миллиарда евро. Основная часть этих средств также будет направлена на закупку оружия и систем противовоздушной обороны для Украины.