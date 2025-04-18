На что Украина потратит деньги от Японии

Эти средства будут использованы на покрытие приоритетных бюджетных потребностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Также эти средства будут способствовать развитию и развитию Украины.

Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение в форме обмена нотами. Оно предусматривает предоставление Украине кредита объемом до 471,9 миллиарда японских иен,

– говорится в сообщении Минфина.

Это не первая помощь, которую получила Украина от Японии. Японское правительство поддерживало украинцев с самого начала полномасштабного вторжения. Всего за 3 года Япония передала Украине бюджетной поддержки на 8,5 миллиарда долларов США.

Напомним! Благодаря механизму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Украина должна получить помощь в размере 50 миллиардов долларов США. Это безвозвратный кредит, который будет "покрываться" доходами от замороженных российских активов. Примерно 20 миллиардов долларов из указанной суммы предоставит именно ЕС.