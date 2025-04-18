На що Україна витратить гроші від Японії

Ці кошти будуть використані на покриття пріоритетних бюджетних потреб, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Читайте також Є тільки одна умова, за якої рубль перестане падати, – економічний оглядач

Також ці кошти будуть сприяти розбудові та розвитку України.

Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду в формі обміну нотами. Вона передбачає надання Україні кредиту обсягом до 471,9 мільярда японських єн,

– йдеться у повідомленні Мінфіну.

Це не перша допомога, яку отримала Україна від Японії. Японський уряд підтримував українців з самого початку повномасштабного вторгнення. Загалом за 3 роки Японія передала Україні бюджетної підтримки на 8,5 мільярдів доларів США.

Нагадаємо! За механізмом Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Україна має отримати допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів США. Це безповоротний кредит, який "покриватиметься" доходами від заморожених російських активів. Приблизно 20 мільярдів доларів з вказаної суми надасть саме ЄС.