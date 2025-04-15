Яку допомогу передала Україні Велика Британія

Велика Британія передала Україні кошти на артилерію, ППО, закупівлю інструментів і обладнання, повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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Зверніть увагу! Передані кошти – це частина міжнародної кредитної програми G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на загальну суму 50 мільярдів доларів (від всіх країн). Виплата відбувається за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Рейчел Рівз Канцлерка Казначейства Великої Британії Світ змінюється на наших очах, змінюється через глобальну нестабільність, включаючи російську агресію в Україні.

Кошти Україна отримала у понеділок. Ця виплата є одним з 3 траншів на загальну суму 2,26 мільярда фунтів. Перший було виплачено у березні, зараз в Україну надійшла друга частка. А залишок передадуть уже наступного року.

Нагадаємо! 1 березня 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка Рейчел Рівз підписали угоду, яка забезпечує надання Україні фінансування від Великої Британії на загальну суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (майже 3 мільярди доларів США). Кошти мають бути витрачені на посилення. обороноздатності.