Euroclear перерахує Україні новий транш

Сума заморожених російських активів у депозитарії нині становить 183 мільярди євро, повідомляє 24 Канал із посиланням на Euroclear. Доходи, отримані від цих активів, дозволять Україні отримати черговий транш у розмірі 2 мільярди євро вже у березні 2025 року.

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Euroclear здійснила перший платіж за перше півріччя 2024 року в розмірі близько 1,55 мільярда євро в Європейський фонд для України в липні 2024 року. Очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться в березні 2025 року і має становити близько 2 мільярди євро,

– ідеться в повідомленні.

Скільки зберігається підсанкційних коштів в Euroclear

Таким чином, через санкції заблоковані виплати підсанкційним організаціям продовжують накопичуватися в Euroclear Bank:

Станом на грудень 2024 року його баланс становив 212 мільярда євро, з яких 183 мільярди євро – російські активи.

За рік відсотки від заморожених коштів принесли 6,9 мільярда євро, а після оподаткування Бельгія отримала 1,7 мільярда євро податкових надходжень.

Також Euroclear зарезервувала 10% цієї суми для виконання вимог щодо капіталу та управління ризиками.