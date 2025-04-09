Україна отримала допомогу від Євросоюзу

Кошти надали у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

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ERA передбачає надання Україні 50 мільярдів доларів США. З них внесок Євросоюз складає 18,1 мільярда євро (20 мільярдів доларів США).

Ба більше, у рамках ініціативи, Мінфін вже залучив від Євросоюзу 5 мільярдів євро. Зокрема решту коштів Україна отримуватиме, згідно з інформацією Мінфіну, частинами до кінця поточного року.

У 2025 році ЄС спрямував до Державного бюджету України 8,5 млрд євро – найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility,

– сказав Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Марченко також висловив вдячність партнерам за послідовну та передбачувану підтримку, яка підтримує фінансову стійкість України. Він наголосив, що залучене фінансування спрямовується на пріоритетні сфери бюджету.

Зверніть увагу! ЄС із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні, адже надав 50,5 мільярда євро на пріоритетні видатки держбюджету.