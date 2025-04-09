Украина получила помощь от Евросоюза

Средства предоставили в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.

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ERA предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов долларов США. Из них вклад Евросоюз составляет 18,1 миллиарда евро (20 миллиардов долларов США).

Более того, в рамках инициативы, Минфин уже привлек от Евросоюза 5 миллиардов евро. В частности остальные средства Украина будет получать, согласно информации Минфина, частями до конца текущего года.

В 2025 году ЕС направил в Государственный бюджет Украины 8,5 млрд евро – больше всех доноров. Средства поступили в рамках механизма ERA и финансового инструмента Ukraine Facility,

– сказал Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко также выразил благодарность партнерам за последовательную и предсказуемую поддержку, которая поддерживает финансовую устойчивость Украины. Он отметил, что привлеченное финансирование направляется на приоритетные сферы бюджета.

Обратите внимание! ЕС с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине, ведь предоставил 50,5 миллиарда евро на приоритетные расходы госбюджета.