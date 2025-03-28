Как стоит потратить российские замороженные активы в Украине

Вчера во время пресс-конференции в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если сейчас не забрать у России ее замороженные активы в Европе, то после войны придется еще бороться за них, передает 24 Канал.

К теме Замороженные российские активы, а не только доходы от них: какие шансы получить деньги от России?

Зеленский отвечая на вопрос об инвестициях из замороженных российских активов ответил, что сейчас есть несколько программ Европейского союза по этим средствам.

Владимир Зеленский Президент Украины Есть инвестиции, где мы используем налог на эти замороженные активы. Но самым безопасным является взять эти средства и тратить на то, что разрушает Россия.

Президент подчеркнул, что их можно потратить как на восстановление логистики, армии, так и на строительство бомбоубежищ для детей в школах и университетах, в больницах и тому подобное.