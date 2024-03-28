После полномасштабного нападения России на территорию Украины, мировое сообщество ввело немало санкций в отношении страны-агрессора, а также заморозило активы Центробанка, что находились на Западе, чтобы ограничить ресурсы Кремля в финансировании войны.

В 20-х числах марта, во время саммита лидеров ЕС, страны-члены рассмотрели вопрос о передаче доходов от замороженных активов российского регулятора Украине, которые должны пойти на вооружение.

Кроме доходов от активов, Украина также рассчитывает получить и сами активы – 300 миллиардов долларов, которые в начале 2022 года мировое сообщество считало нужным направить на восстановление страны от российской агрессии. Однако за более чем два года полномасштабной войны, потребности Украины изменились и очевидно, что больше рациональности в направлении средств на обороноспособность, чем на восстановление. Ведь, если будет недостаточно оружия, то не будет, что восстанавливать.

24 Канал проанализировал, какие шансы у Украины получить российские активы, а также узнал на какие сферы могут быть направлены средства.

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Какие активы российского ЦБ заморозили

До 24 февраля Россия хранила в западных ликвидных активах (основные мировые валюты, золото, облигации и т.д.) резерв в размере 612 миллиардов долларов, 300 миллиардов из них заморозили на фоне военной агрессии в отношении Украины.

Российский Центробанк заявлял, что активы преимущественно были в виде иностранных ценных бумаг, банковских депозитов и корреспондентских счетов, номинированных в соответствующей валюте, однако структуру замороженных активов регулятор так и не раскрыл. Из источников Reuters известно, что:

большую часть составляют активы, номинированные в евро – в эквиваленте 207 миллиардов долларов;

в долларах заморожено 67 миллиардов;

также немалая сумма заморожена и в фунтах, что эквивалентно 37 миллиардам долларов;

в японских иенах – на 36 миллиардов долларов;

в канадских долларах – на 19 миллиардов долларов;

6 миллиардов долларов в австралийских долларах;

1,8 миллиарда долларов в сингапурских долларах;

в швейцарских франках – около 1 миллиарда долларов.

Интересно! Самые большие пакеты банковских облигаций были в государственных облигациях Китая, Германии, Франции, Великобритании, Австрии и Канады. Золотой запас российского Центробанка хранился внутри страны. Что касается активов в юанях, они находятся в Китае.

Доходы от российских активов на оружие для Украины

Предполагается, что 90% будет направлено в Европейский фонд мира в дополнение к уже выделенным 5 млрд евро на 2024 год, чтобы усилить военную поддержку Украины. Еще 10% – направят в новый бюджет ЕС, откуда средства перенаправят на нужды реконструкции Украины, а также на увеличение мощностей украинской оборонной промышленности.

После того как представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель озвучил планы Еврокомиссии, в российском МИД поспешили окрестить решение "бандитизмом и воровством", передает The Guardian. Сразу продемонстрировала свою неоднозначную позицию и Венгрия, где правительство считает, что доходы от российских активов следует направить на любые другие сферы, но не на закупку оружия.

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан заявил, во время саммита, что Будапешт согласится поддержать передачу доходов только, если активы пойдут на послевоенное восстановление Украины.

Очевидно, что мы против, если это (доходы от замороженных российских активов – 24 Канал) будут тратить на военные цели. Для нас это запретная зона. Но если средства будут идти на другую сферу и это не противоречит основным венгерским интересам, то мы готовы к переговорам,

– отметил он.

Однако впоследствии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры согласились использовать доходы от замороженных активов, сообщила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Это обеспечит финансирование военного оборудования для Украины. Мы можем рассчитывать на получение около 3 миллиардов евро в 2024 году и аналогичных сумм в последующие годы", – президент Еврокомиссии по результатам саммита ЕС.

Заметим, что сейчас в Евросоюзе существует 100% консенсус, поэтому из-за позиции Венгрии и Австрии вопрос о передаче доходов от российских активов мог зависнуть. Стоит добавить, что во время саммита Урсула фон дер Ляйен также отметила, что будущее расширение Европейского Союза требует реформ и иного подхода к голосованию по наиболее чувствительным темам. Говорится о том, чтобы перейти со 100% консенсуса на большинство голосов.

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Быстрая и агрессивная реакция Кремля на действия ЕС не может не навести на логичный вопрос: на сколько критически нуждается российский бюджет в деньгах, которые хотят потратить на обороноспособность Украины? Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу отмечает, что торговый баланс в России все еще профицитный.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но они все еще получают больше от экспорта, чем теряют от импорта, так что по чуть-чуть валюта к ним еще приходит. Поэтому катастрофы именно от замороженных 300 миллиардов у них не произойдет, а для нас это позитивная новость, что нам будут передавать доходы от этих активов. Это будет усиливать наши золотовалютные резервы, наш платежный баланс и в целом для нас это положительно. Для России гораздо больнее будет дальнейшее сокращение экспорта нефте-газовой группы, а цена на нефть – это игла от этого Кощея. Поэтому для них гораздо больнее другие вещи.

Когда Украина сможет получить замороженные российские активы

Отсутствие прецедента и опасения финансистов

Если для передачи прибыли от замороженных российских активов в ЕС нашли механизм и подготовили законодательство, то с передачей 300 миллиардов долларов ситуация несколько иная. Запад хочет сделать это вполне прозрачно, не нарушая международное законодательство, что уже усложняет ситуацию, ведь подобных прецедентов еще не было.

Экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом замечает, что причина, почему Запад медлит с конфискацией российских активов не изменилась с лета прошлого года, когда рассматривался этот вопрос во время саммита ЕС.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба На сегодняшний момент есть две резервные валюты в мире: евро и доллар. Резервные они, поскольку многие страны держат свои резервы в этих валютах, которые собственно обеспечивают международные расчеты. Достаточно много недемократических режимов держат свои валютные сбережения (валютные резервы) в евро или долларах. И есть очень большая опасность, что в случае, если будет найден механизм и будет, например, конфискация активов России – это приведет к тому, что недемократические режимы начнут выходить из резервной валюты евро для того, чтобы избежать подобных вещей. Из боязни, что они подпадут под санационные ограничения и будут конфискованы их деньги.

Экономист объясняет, что это может привести к обвалу финансовой системы Европейского Союза, когда огромные суммы евро будут выброшены на внутренний рынок. Поэтому, по мнению Пендзина, именно это основная проблема, которая сегодня волнует европейских финансистов: чтобы в результате конфискации европейских активов не обвалилась финансовая система ЕС.

К слову, этот момент замечала и вице-президент Европейского центрального банка, Луис де Гиндос. По ее мнению, конфискация активов российского ЦБ может не только нанести репутационный ущерб и повлиять на статус евро как безопасной валюты. "Евро является второй по весомости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию", – объясняет Гиндос в интервью газете De Standaard и La Libre Belgique.

Почему американцы меньше волнуются за эти вещи? Потому что основная масса активов России находилась именно в евро, а если еще точнее, то 190 миллиардов евро на сегодняшний момент вложено в ценные бумаги европейских стран и находятся на учете в Euroclear,

– резюмирует экономист.

Заметим, что Россия также угрожает в ответ конфисковать все западные активы, которые застряли в российской юрисдикции. Ситуацию осложняет и то, что Россия угрожает разорвать дипломатические отношения с США и усложнить работу иностранного бизнеса на своей территории. Стоит напомнить, что только 373 компании завершили выход из российского рынка, зато более 1 650 компаний продолжают вести там свою деятельность и платить налоги. Так, одной из стран, что переживает за судьбу бизнеса, является Италия, отмечают в Financial Times.

Какие есть механизмы конфискации суверенных активов

Сейчас существует несколько механизмов, определенных международным правом, конфискации суверенных активов:

по единогласному решению Совета безопасности ООН;

по решению суда, который возьмет на себя соответствующую юрисдикцию, например, Гаагский трибунал;

в соответствии с соглашением о капитуляции: если россияне согласятся отдать часть своих активов для погашения последствий тех зверств и уничтожений, что они сделали в Украине.

Олег Пендзин проанализировал каждый из этих вариантов и считает, что Украина может получить в ближайшей перспективе лишь доходы от замороженных активов, но не сами активы.

Успешного голосования в Совбезе ООН не будет – там сидят китайцы, постоянным членом является Россия. Представим, какой массив исследований нужно сделать по преступлениям россиян в Украине для приговора суда. И только после того, как будет вынесен приговор Гаагским трибуналом, частью этого приговора может быть экономический блок, связанный с возмещением. На это могут уйти десятилетия. О переговорах о капитуляции России в войне, к сожалению, пока не говорится,

– подчеркнул Пендзин.

"Будут ли они чувствовать себя увереннее, сохраняя свои деньги в китайских учреждениях"

По мнению профессора Колумбийского университета Джозефа Стиглица и доцента экономики факультета менеджмента в колледже Марист Эндрю Косенко, изъятие замороженных российских активов никоим образом не повлияет на активы других стран. Зато ученые считают, что, отказываясь конфисковать замороженные российские активы, Запад сигнализирует, что режимы, которые ведут жестокие агрессивные войны, могут одновременно нарушать международное право, получая от этого выгоду и избегать наказания, передает The Guardian.

Если бы так называемое негативное влияние от конфискации российских активов имел действительно влияние на желание других стран вкладывать средства в США и Европу, то его последствия проявились бы, когда эти средства были заморожены в начале 2022 года, считают ученые.

Они примечательно подчеркивают, что оттока капитала из США и Европы не произошло. Частично это обусловлено тем, что существует не так много альтернативных безопасных финансовых систем.

Джозеф Стиглиц Профессор Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Предположим, что правительства все же будут бояться хранить свои активы в США, Европе или Японии, а тогда где еще они собираются их держать? Даже если абстрагироваться от таких проблем, как контроль за движением капитала, будут ли они чувствовать себя увереннее, сохраняя свои деньги, скажем, в китайских учреждениях?

Россия должна понести ответственность за свои действия

Профессор Стиглиц убежден, что Россия должна понести ответственность и покрыть расходы на восстановление, из-за нанесенного ущерба. "Юристы могут спорить, что предоставление Киеву кредитов и использование замороженных активов в качестве залога – это лучший подход, поскольку он поставит Россию перед выбором: либо прямая компенсация Украине, либо конфискация этих средств.

Эти формальности лучше оставить специалистам по юриспруденции. Дело в том, что деньги, которые нужны Украине сейчас, находятся под контролем Запада. Если не направить их на помощь стране для победы в войне и для восстановления, это будет недобросовестным шагом", – считает он.

По мнению ученых, конфискация замороженных российских активов не лишает Запад ответственности за предоставление Украине военной помощи, ведь без победы не может быть никакого восстановления. Они также резюмируют, что восстановление обойдется Украине до 1 триллиона долларов, превышая втрое стоимость российских активов.

Конечно, ни одна сумма денег не способна возместить те огромные убытки, которые российская агрессия нанесла экономике Украины и ее народу. Но замороженные российские активы можно рассматривать как первый вклад репараций, которые Кремль в конце концов должен будет оплатить,

– отмечают Стиглиц и Косенко.

Какие шансы у Украины получить замороженные российские активы

По мнению Олега Пендзина, у Украины есть шанс получить доходы от замороженных российских активов, а вот что касается в целом замороженных активов российского ЦБ – все сложно. Экономист объясняет, что доходы от активов пока отделены в отдельный счет и, скорее всего, пойдут через программу Ukraine Facility, которая согласована с Украиной.

Но они не пойдут напрямую в бюджет Украины. Фонд Ukraine Facility будет работать по согласованию со страной, определять объекты реформирования реконструкции восстановления, будет сам проводить тендеры, определять победителей и через этих победителей вкладывать средства в Украину. То есть те победители – это будут европейские компании. Деньги в таком объеме Украине никто давать не будет. Основная сумма от 50 миллиардов евро пойдет именно выше указанным образом,

– объясняет Пендзин.

Олег Гетман подчеркивает, что есть два типа замороженных российских активов: около 200 миллиардов – активы Центробанка и на них мало шансов, по его мнению, ведь тогда российский регулятор начнет арестовывать активы тех американских и европейских компаний, которые остались на их территориях. Экономист добавляет, что сложно оценить цифры, о которых может говориться, ведь они и статистика скрываются, однако их точно не мало – на несколько сотен миллиардов долларов.

Но с другой стороны есть замороженные около 100 миллиардов активов так называемых российских олигархов. И вот на эти как раз средства у нас есть большие шансы, поскольку уже запущены спецпроцедуры. Первые подобные активы от США мы уже даже получили, но по каждому такому замороженному активу идет спецпроцедура через генпрокуроров и высшие инстанции, поэтому это долгий процесс. Однако средства олигархов мы будем получать и уже получаем,

– резюмирует Гетман.

На восстановление или на другие сферы: на что могут направить российские активы

Председатель Комитета по вопросам бюджета ВРУ во время разговора с 24 Каналом отметила, что предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины – это идея, которую публично озвучила президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но для того чтобы она стала реальностью, она должна быть единогласно поддержана всеми странами-членами ЕС, так же как и любое другое направление использования средств.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины В любом случае средства будут зачислены в бюджет ЕС, а затем направлены через какой-то из инструментов для нужд Украины. Каждый из инструментов предусматривает свои направления использования. Например, средства инструмента Ukraine Facility можно направлять на прямую бюджетную поддержку (невоенные расходы украинского бюджета), страхование инвестиционных рисков или поддержку осуществления реформ (фактически – поддержку гражданского общества и экспертную поддержку). Распределение средств между этими направлениями внутри инструмента определяется в совместных консультациях между Еврокомиссией и правительством Украины. Если речь идет об оружии, то, вероятно, будет применяться другой механизм – European Peace Facility, в рамках которого ЕС может закупать оружие у местных производителей и передавать его Украине. Бесспорно, правительство Украины всегда приобщено к обсуждению наиболее актуальных потребностей, но решение – за Евросоюзом.

Также недавно в эфире телемарафона премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина хочет направить замороженные российские активы для восстановления и покрытия других потребностей, в том числе и военных.

Напомним, что ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники отмечали, что Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг, уже в июле этого года. Первые выплаты могут составить 2 – 3 миллиарда евро в зависимости от процентных ставок. По оценкам собеседников FT, общая прибыль до 2027 года может достичь 20 миллиардов евро.

Также правительство Украины обсуждает с Западом возможность использования российских замороженных активов в качестве залога для выпуска евробондов. Шмыгаль рассказал, что в предложениях речь идет о создании международного компенсационного инструмента в составе Международного фонда, Международного реестра убытков и Международной компенсационной комиссии.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Также обсуждаем предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона по использованию российских замороженных активов в качестве залога для того, чтобы Украина под этот залог могла выпустить свои евробонды и получить под них бюджетное финансирование. Этот залог будет бессрочный, беспроцентный, поэтому мы сможем привлечь те же средства. Но формально это будет не конфискация активов, а бесконечный залог, пока Россия не возместит эти средства.

Обратите внимание! США поддерживают возможность использования российских замороженных активов в качестве залога для выпуска облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины, передает Bloomberg.

В случае, если Украина все же получит замороженные российские активы, а не только доходы от них, экономист Олег Гетман считает, что Украине подходит любой вариант направления средств. Ведь, если дополнительно в бюджет будут приходить совершенно бесплатно 2 – 3 миллиарда долларов дополнительно без необходимости их возврата – это большая помощь.

Даже если они будут поступать просто в бюджет для наших социальных нужд, для золотовалютных резервов. Потому что почти весь сейчас наш бюджет, 85 – 90% тратится как раз на оборону, на оружие, на армию, на военные цели. Это огромные суммы, около 2 триллионов гривен, которые ежегодно идут на эти цели. Поэтому их должно хватать более или менее,

– отмечает экономист.

Он также добавляет, что другие статьи нашего бюджета: социальные выплаты, пенсии, зарплаты госслужащих – самая большая проблема, ведь их закрывают за счет международных доноров, которые нестабильны. Поэтому, по мнению Гетмана, любая помощь в 2 – 3 миллиарда в год – это очень существенная помощь при любом направлении этого платежа.