Как Франция предлагает использовать замороженные российские активы

По мнению Макрона, замороженные российские активы могут быть частью фонда реконструкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как говорит президент Франции, сейчас использовать эти активы нет возможности. Однако они должны способствовать реконструкции Украины, в соответствии с договоренностями, которые будут утверждены в рамках мирного соглашения.

Эммануэль Макрон Президент Франции Зачислить эти активы в фонд для урегулирования конфликта, который вызвала Россия – это большое разрушение для Украины. Вполне понятно, что они (активы – 24 Канал) должны способствовать усилиям по восстановлению, которые будут частью дискуссий после мирных соглашений по этому поводу.

Обратите внимание! Макрон отмечает, что использование замороженных российских активов это "вопрос, который встанет со временем".