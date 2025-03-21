Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, Евросоюз может давать Украине займы под залог российских замороженных активов.

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ЕС может предоставить заем

Максим Несвитайлов отметил, что в Европе находятся средства Китая, Саудовской Аравии и ряда других стран, где недемократические режимы. Они хранят средства там, потому что в Европе действует неприкосновенность частной собственности, капиталов, которые хранятся. Это дает европейцам возможность зарабатывать, иметь постоянный приток средств.

Если сейчас так сделать с Россией, создать претендент, что война еще не завершена, Россия не признана каким-то международным судом страной-агрессором, не осуждена, нет приговора какого-то, и конфисковать эти средства – это напугать инвесторов действующих и будущих, показать им, что "так могут забрать и ваши средства",

– объяснил он.

Поэтому сейчас действует механизм передачи доходов в Украине от арестованных средств. Эта схема хороша тем, чтобы давать нашему государству займы под залог российских замороженных активов.

"Они собираются потом их передать в пользу украинских средств, но пока не могут. Займ могут предоставить. Потому что они не собираются отдать эти средства. Потом просто на эту сумму Украина получает займы", – сказал политолог.

Напомним, Европейский Союз решил прекратить обсуждение возможности конфискации замороженных российских активов. Российские активы будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Сообщается, что ЕС продолжит усиливать давление на Россию, в частности, через дополнительные санкции и жесткий контроль за выполнением действующих ограничений.