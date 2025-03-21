Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, Євросоюз може давати Україні позики під заставу російських заморожених активів.

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ЄС може надати позику

Максим Несвітайлов зазначив, що у Європі перебувають кошти Китаю, Саудівської Аравії та низки інших країн, де недемократичні режими. Вони зберігають кошти там, бо в Європі діє недоторканість приватної власності, капіталів, які зберігаються. Це дає європейцям можливість заробляти, мати постійний приплив коштів.

Якщо зараз так зробити з Росією, створити претендент, що війна ще не завершена, Росія не визнана якимось міжнародним судом країною-агресором, не засуджена, немає вироку якогось, і конфіскувати ці кошти – це налякати інвесторів чинних та майбутніх, показати їм, що "так можуть забрати і ваші кошти",

– пояснив він.

Тому зараз діє механізм передачі прибутків в Україні від арештованих коштів. Ця схема хороша тим, щоб давати нашій державі позики під заставу російських заморожених активів.

"Вони збираються потім їх передати на користь українських коштів, але поки не можуть. Позику можуть надати. Тому що вони не збираються віддати ці кошти. Потім просто на цю суму Україна отримує позики", – сказав політолог.

Нагадаємо, Європейський Союз вирішив припинити обговорення можливості конфіскації заморожених російських активів. Російські активи залишатимуться замороженими, поки Росія не припинить агресію проти України й не відшкодує завдані збитки. Повідомляється, що ЄС продовжить посилювати тиск на Росію, зокрема, через додаткові санкції та жорсткіший контроль за виконанням чинних обмежень.