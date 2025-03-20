Чому ЄС проти замороження активів

Європейський Союз продовжить посилювати тиск на Росію, зокрема через додаткові санкції та жорсткіший контроль за виконанням чинних обмежень, передає 24 Канал з посиланням на DW.

Читайте також Україна отримала додатковий мільярд євро від Єврокомісії

Декілька країн ЄС виступили проти конфіскації 200 мільярдів доларів російських активів, йдеться у висновку саміту ЄС від 20 березня.

Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися без руху доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй завдані цією війною збитки,

– зазначено в документі.

Вони обґрунтували свою позицію європейським законодавством, ризиком створення небезпечного прецеденту для конкурентоспроможності фінансового ринку ЄС, необхідністю підтримати Україну через відсотки з цих коштів, а також тим, що ці активи можуть стати важливим інструментом для тиску на Росію під час мирних переговорів.