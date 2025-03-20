Скільки Україна отримала коштів у 2025 році в межах кредиту G7,

Сьогодні Європейська комісія виділила Україні додатковий транш у розмірі 1 мільярда євро в межах виняткової макрофінансової допомоги (MFA). Це зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України, передає 24 Канал із посиланням на Європейську Комісію.

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Сьогодні ми перераховуємо Україні другий платіж на суму 1 мільярд євро в рамках ініціативи G7 ERA. Наразі ЄС надав Україні 4 мільярди євро як частину свого загального внеску в 18,1 мільярда євро в рамках цієї ініціативи та здійснить наступний платіж у квітні,

– сказав комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, заморожені російські активи мають працювати на користь України, а влада продовжуватиме роботу над їх повною конфіскацією та використанням для відбудови країни.