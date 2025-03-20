Сколько Украина получила средств в 2025 году в рамках кредита G7,

Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи (MFA). Это укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Европейскую Комиссию.

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Сегодня мы перечисляем Украине второй платеж на сумму 1 миллиард евро в рамках инициативы G7 ERA. Сейчас ЕС предоставил Украине 4 миллиарда евро как часть своего общего взноса в 18,1 миллиарда евро в рамках этой инициативы и осуществит следующий платеж в апреле,

– сказал комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, замороженные российские активы должны работать в пользу Украины, а власть будет продолжать работу над их полной конфискацией и использованием для восстановления страны.