Питання активів залишається відкритим

Питання конфіскації залишається відкритим, хоча низка країн виступають категорично проти, передає 24 Канал з посиланням на DW.

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Водночас держави Балтії та Північної Європи не відмовляються від ідеї вилучення активів Росії та шукають юридичні механізми для її реалізації.

Інший дипломат зазначив, що рішення Євроради свідчить про намір утримати активи в замороженому стані на тлі перемовин між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним щодо припинення вогню в Україні.

Зауважте! За його словами, консенсусу щодо конфіскації немає, але дискусії триватимуть. DW також зазначає, що Бельгія відкрито виступає проти конфіскації російських активів.

Чому Бельгія проти

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер назвав вилучення заморожених російських коштів "актом війни". Він підкреслив, що конфіскація 200 мільярдів може мати серйозні наслідки, оскільки Росія має достатньо можливостей для відповідних кроків.

Зауважте! Де Вевер додав, що питання заморожених активів не порушувалося на саміті Євроради, а рішення щодо цього питання було узгоджено дипломатами заздалегідь.