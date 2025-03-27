Як Франція пропонує використати заморожені російські активи

На думку Макрона, заморожені російські активи можуть бути частиною фонду реконструкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як каже президент Франції, зараз використовувати ці активи немає можливості. Проте вони мають сприяти реконструкції України, відповідно до домовленостей, що будуть затверджені в рамках мирної угоди.

Еммануель Макрон Президент Франції Зарахувати ці активи у фонд для врегулювання конфлікту, який спричинила Росія – це велика руйнація для України. Цілком зрозуміло, що вони (активи – 24 Канал) повинні сприяти зусиллям з відновлення, які будуть частиною дискусій після мирних угод з цього приводу.

Зверніть увагу! Макрон зауважує, що використання заморожених російських активів це "питання, яке постане з часом".