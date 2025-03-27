Як не накопичувати борги за газ

Є кілька основних причин, що сприяють виникненню боргів за спожитий газ. Однією з найпоширеніших є помилки при заповненні платіжних документів, передає 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".

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Це призводить до штучного накопичення боргу, яке вимагає додаткового часу та зусиль для вирішення.

Якщо ви припустилися помилки при заповненні платіжних реквізитів, зокрема не вказали індивідуальний лицьовий номер, ваші кошти не зможуть бути зараховані на особистий рахунок,

– пояснюють у компанії.

Також наступними проблемами у накопиченні боргів є:

Нерегулярна подача показань лічильника , що також може призвести до труднощів. Фахівці "Нафтогазу" наголошують на важливості стабільної передачі даних, оскільки це дозволяє уникнути розрахунків за середнім споживанням.

, що також може призвести до труднощів. Фахівці "Нафтогазу" наголошують на важливості стабільної передачі даних, оскільки це дозволяє уникнути розрахунків за середнім споживанням. Нестабільна оплата послуг. Якщо споживач не внесе плату за газ до 25 числа поточного місяця, наступного місяця він отримає рахунок із заборгованістю.

У компанії зазначили, що уникнути боргів легко, якщо не забувати про обов'язок своєчасно оплачувати спожитий газ.

Увага! Споживачам рекомендується передавати показання лічильника вчасно – з 28 по 5 число кожного місяця.