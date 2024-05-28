Як нині можна платити за газ
Як повідомляє компанія, сплатити за спожитий газ тепер можна без використання номера особового рахунку. Відтак, процес оплати послуги здійснюється в один клік: все, що потрібно – це відвідати сайт компанії та ввести адресу проживання.
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Нині існують й інші зручні способи оплати спожитого газу. Ними можна скористатися, не виходячи з дому: мова йде про сплату через чат-боти у Viber та Telegram.
Коли рекомендують сплачувати за газ
У "Нафтогазі" наголосили, що рахунки необхідно сплачувати до 25 числа кожного місяця. У разі прострочення компанія нараховуватиме пеню за кожний день затримки.
Не менш важливою є й своєчасна передача показників газового лічильника для уникнення переплат. Споживачі повинні здійснювати це щомісяця в період з 1 по 5 число.