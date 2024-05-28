Як нині можна платити за газ

Як повідомляє компанія, сплатити за спожитий газ тепер можна без використання номера особового рахунку. Відтак, процес оплати послуги здійснюється в один клік: все, що потрібно – це відвідати сайт компанії та ввести адресу проживання.

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Нині існують й інші зручні способи оплати спожитого газу. Ними можна скористатися, не виходячи з дому: мова йде про сплату через чат-боти у Viber та Telegram.

Нагадаємо! Станом на сьогодні, 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр. Крім того, споживачі сплачують також за доставку газу, ціна якої варіюється залежно від області проживання.

Коли рекомендують сплачувати за газ

У "Нафтогазі" наголосили, що рахунки необхідно сплачувати до 25 числа кожного місяця. У разі прострочення компанія нараховуватиме пеню за кожний день затримки.

Нагадаємо! Платіжка за газ приходить після 12 числа кожного місяця.

Не менш важливою є й своєчасна передача показників газового лічильника для уникнення переплат. Споживачі повинні здійснювати це щомісяця в період з 1 по 5 число.